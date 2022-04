Cum s-a gandit un profesor din Dambovita sa ii atraga pe tineri catre lectura: raspunsuri fara ocolisuri

Profesorul de geografie Razvan Visan, din Dambovita, cel care a ales sa ii pregateasca gratuit pe elevii care dau BAC-ul anul acesta, a realizat un nou proiect dedicat elevilor. Cadrul didactic, din comuna dambovitena Nucet a lansat, alaturi de mai multe institutii ale statului (Politie, DGA, ISJ), o serie de intalniri cu elevii, in care acestia pot pune intrebari neobisnuite, care ii macina de mai mult timp. "In sesiunile noastre, care au loc in scoli, elevii pun intrebari dintre cele mai ... citeste toata stirea