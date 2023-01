"Cum sa crestem sanatosi", proiect national de promovare a unui stil de viata sanatos destinat prescolarilor si elevilor din clasa pregatitoare, implementat in Dambovita

23 de cadre didactice, care desfasoara activitati specifice pentru copiii prescolari din grupa mare si elevii din clasa pregatitoare din judetul Dambovita, au fost formate, in perioada 17 - 19 ianuarie a.c., de specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Dambovita, in cadrul proiectului national "Cum sa crestem sanatosi".Educatorii si profesorii-invatatori au invatat cum pot derula activitatile proiectului, in concordanta cu nivelul de dezvoltare ... citeste toata stirea