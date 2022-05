Cum scapam de burta. Sfaturile celui mai bun culturist european, romanul Andrei Alexandrescu: "Tonifierea, apoi cardio"

Sezonul estival bate la usa, asa ca cei care tin la aspectul lor fizic pot scapa de cateva kilograme in plus cu putina vointa. In cateva saptamani, cu o dieta bazata pe mai putini carbohidrati si cu ceva activitate fizica puteti slabi vizibil, garanteaza proaspatul campion european la culturism, categoria 45-49 de ani, romanul Andrei Alexandrescu. La barbati, mai ales, burta este o mare pacoste."Pentru a scapa de burta trebuie sa introducem ceva activitate fizica in rutina fizica. Nu ma refer ... citeste toata stirea