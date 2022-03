Curatenie generala in municipiul Targoviste. Strada cu strada, trotuar cu trotuar. VIDEO

Primaria Targoviste a demarat o ampla campanie de curatenie in municipiu, in care sunt implicati salariatii din cadrul societatilor subordonate administratiei publice locale si beneficiarii de ajutor social.De asemenea, edilul Daniel Cristian Stan spera sa se alature si cetatenii, nu punand mana pe matura, ci pastrand curatenia. Din pacate, mai exista targovisteni care obisnuiesc sa arunce punga cu gunoi de la geamul apartamentului!Se va ajunge in toate cartierele orasului, strada cu strada, ... citeste toata stirea