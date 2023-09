Oare statul a intrat intr-o criza profunda? Institutiile nu mai vor sau nu mai fac fata afluxului de fapte antisociale? In ultima perioada, parca intrega tara a fost cuprinsa de o serie de accidente, in cursul carora si-au pierdut viata o multime de oameni nevinovati, altii au ramas marcati pe viata. De asemenea, s-au produs pagube materiale insemnate. Vin in valuri informari cu privire la faptul ca, pe drumurile publice, sunt depistati conducand autovehiculele tot mai multi oameni bauti sau ... citeste toata stirea