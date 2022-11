Cursuri gratuite pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita anunta deschiderea urmatoarelor cursuri de calificare in luna noiembrie 2022:- receptioner hotel, mecanic auto, confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice, operator introducere, validare si prelucrare date, manichiura - pedichiura, competente digitale, coafor si ospatar.Cursurile se vor desfasura in Targoviste incepand cu data de 4 noiembrie.Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care doresc sa participe la ... citeste toata stirea