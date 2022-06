Curtea Domneasca din Targoviste a fost redeschisa

*Dupa doi ani in care Curtea Domneasca a fost supusa unui amplu proces de restaurare si consolidare, aceasta are acum din nou toate obiectivele deschise publicului, inclusiv atractia principala, simbolul municipiului Targoviste: Turnul ChindieiStefan KhalilUn eveniment important al Zilelor Judetului Dambovita, desfasurat sambata, 4 iunie a.c., a fost redeschiderea Curtii Domnesti de la Targoviste. Dupa doi ani in care Curtea Domneasca a fost supusa unui amplu proces de restaurare si ... citeste toata stirea