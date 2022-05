Curtea Spitalului Voinesti a fost reamenajata. FOTO

Sectia Externa de Boli Interne de la Voinesti, aflata sub coordonarea Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste, si-a redeschis portile in data de 15 martie 2022. De fata la acest eveniment, alaturi de primarul localitatii - Gabriel Danut Sandu si de managerul Spitalului Judetean - dr. Claudiu Dumitrescu, s-a aflat presedintele Consiliului Judetean Dambovita - Corneliu Stefan, in fruntea echipei sale de conducere.In acel context de redeschidere a acestei unitati deosebit de importante ... citeste toata stirea