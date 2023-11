*"De ce imi ceri mie sa fac ceea ce face bugetarul, cand eu daca nu produc nu-mi iau salariul, ca daca am fi primit bani de la Guvern aveam si noi acum salarii decente, dar noi am dramuit fiecare banut din ce am castigat"Protest la Uzina Automecanica Moreni din cauza masurilor de reducere a cheltuielilor bugetare impuse de Guvern, actiune care se va extinde treptat la toate unitatile de profil! Liderul de sindicat de la Moreni, Constantin Bucuroiu este revoltat ca guvernantii i-a bagat pe ... citeste toata stirea