DAMBOVIEsA: De ieri pana astazi, s-a dublat numarul infectarilor cu COVID-19

Potrivit informatiilor de astazi, 11 ianuarie a.c., la nivelul judetului Dambovita, numarul infectarilor cu COVID-19 s-a dublat fata de ziua precedenta. In acest moment sunt inregistrate 98 de cazuri, iar ieri erau 54. Incidenta este de 1,01 cazuri la 1000 de locuitori.INCIDENEsA PE FIECARE LOCALITATELOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE RAU ALB 1329 6 4.51 TATARANI 4998 21 4.2 CIOCANESTI 5188 19 3.66 VARFURI 1792 5 2.79 ... citeste toata stirea