Dambovita: 367 de persoane au fost selectate pentru angajare la "Bursa locurilor de munca pentru absolventi"

Peste 700 de persoane, in special elevi si studenti, dar si oameni trecuti de prima tinerete, s-au aflat astazi in incinta Clubului Studentilor din Targoviste, la "Bursa locurilor de munca pentru absolventi". Evenimentul a fost organizat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Locurilor de Munca.Reprezentantii a zeci de firme care activeaza in judetul Dambovita in diferite domenii de activitate au deschis standuri pentru recrutarea de personal. De precizat ca, la Bursa, au fost adusi pentru a-si ... citeste toata stirea