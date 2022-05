Dambovita: Alesii PRO Romania din CJ, vot impotriva unor proiecte initiate de primarii din judet

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Dambovita de astazi, 27 mai 2022, a fost, asa cum se obisnuieste, una linistita. Nici nu ar avea cum altfel. Cele doua formatiuni politice din acest for de conducere judetean, PSD si PNL, sunt majoritare si in coalitie.Singurii care mai scartaie, adica fac opozitie, sunt reprezentatii PRO Romania, despre care, sincer, la nivel national, nu se mai aude nimic. Daca analizam la rece situatia, este bine ca mai exista cineva impotriva, politic vorbind, in ... citeste toata stirea