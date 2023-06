Ofiterii DGA din judetul Dambovita au pus in executare, in data de 28 iunie 2023, cu sprijinul jandarmilor, un mandat de perchezitie domiciliara si patru mandate de aducere emise pe numele a patru suspecti, persoane fara calitate speciala, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si cumparare de influenta. Dosarul este instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita."In fapt, in cursul anului 2022, trei suspecti au pretins ... citeste toata stirea