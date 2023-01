Dambovita: Fonduri europene pentru ferme de sturioni, obtinute cu documente false

Doi administratori de firme din Dambovita au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA Ploiesti pentru savarsirea unor infractiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. In rechizitoriul intocmit de procurori s-a retinut urmatoarea stare de fapt."In cursul anilor 2011 si 2013, in contextul implementarii a doua proiecte ce priveau ... citeste toata stirea