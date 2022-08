Dambovita: Reuniune a grupului de lucru pentru elaborarea Planului de actiune 2022-2026 in domeniul drogurilor

Prefectul judetului Dambovita, Claudia Gilia, a prezidat, astazi - 17 august 2022, prima sedinta a grupului de lucru, in noua componenta, constituit pentru elaborarea Planului de actiune 2022-2026 in domeniul drogurilor. Au participat reprezentanti din 25 de institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii consumului si traficului ilicit de droguri.Cu acest prilej, au fost dezbatute urmatoarele propuneri:- Consolidarea sistemului ... citeste toata stirea