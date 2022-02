Dambovita, sub asediul COVID. 83 de localitati din 89 sunt in scenariul rosu, doar una este in "verde"

Varianta Omicron s-a raspandit incredibil de mult in toata tara. In Dambovita, de exemplu, o singura comuna este pe "verde", respectiv Cornatelu. In rest, 83 din 89 de localitati au depasit de mult pragul de 3 la mia de locuitori, fiind in scenariul rosu in ceea ce priveste incidenta cazurilor de coronavirus. Potrivit Prefecturii Dambovita, cea mai grava situatie este in comuna Crevedia unde se inregistreaza o incidenta de 21,89 cazuri la mia de locuitori.Urmatoarele doua comune cu incidenta ... citeste toata stirea