Dambovita, sub urgia furtunilor

*Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Dambovita au actionat in cazul a 85 de situatii de urgentaJudetul Dambovita s-a aflat, pana ieri, sub Cod Portocaliu de furtuni, manifestate din plin in numeroase localitati, unde precipitatiile au facut ravagii. Gospodariile si culturile au fost afectate de perioade cu averse torentiale, intensificari de scurta durata ale vantului si vijelii, cu viteze la rafala in general de 70-90 km/h, descarcari electrice si grindina. In ... citește toată știrea