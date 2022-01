Dambovita: Testare gratuita pentru depistarea hepatitelor. Vezi cine poate beneficia de acest program!

36 de medici de familie din judetul Dambovita vor efectua, in urmatoarele 6 luni, teste pentru depistarea hepatitelor virale B/D si C, in cadrul unui program de screening implementat in regiunile Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia, cu fonduri europene nerambursabile. Dambovita este cel de-al treilea judet care se alatura acestei campanii derulata de Institutul Clinic Fundeni, in parteneriat cu Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS), LIVERO 2 SUD si Consiliul Judetean Dambovita.Cu ocazia ... citeste toata stirea