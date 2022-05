Dambovita, timp de doua zile, sub avertizare COD PORTOCALIU de ploi si instabilitate atmosferica

AVERTIZARE COD PORTOCALIU pentru judetul Dambovita valabila in intervalul 28 mai ora 12:00 pana la 30 mai ora 10:00. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente.Instabilitatea atmosferica va fi accentuata, iar in intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa de 50...90 l/mp. Vor fi perioade in care se vor semnala si vijelii (viteze de 75...90 km/h), grindina si frecvente descarcari electrice.RECOMANDARI PENTRU ... citeste toata stirea