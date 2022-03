Ieri, 1 martie 2022, a fost organizata Ziua Nationala a Romaniei la EXPO 2020, Dubai.Evenimentul a fost un foarte bun prilej de promovare a judetului, a proiectelor Consiliului Judetean si nu in ultimul rand a Dambovitei Turistice.Si-au manifestat interesul pentru afaceri cu Romania firme din intreg Emiratul, firme specializate in domenii ca energie, IT&C, constructii dar si numeroase fonduri de investitii in cautarea unor ... citeste toata stirea