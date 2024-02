In cursul zilei de ieri, in jurul orei 13:50, politistii din cadrul Sectiei nr. 8 Politie Rurala Valea Mare au surprins, pe drumul judetean 702E, in comuna Cobia, un barbat de 24 de ani, din Matasaru, in timp ce ar fi condus un autoturism, desi s-ar fi aflat sub influenta alcoolului. In urma testarii cu aparatul ... citeste toata stirea