Dascalii si-au strigat nemultumirile in strada

*"Protestul a fost declansat cumva rapid ca urmare a intentiei de a nu ne acorda restantele salariale"Peste 500 de sindicalisti din educatie (profesori, invatatori, educatori, personal nedidactic) au protestat ieri in Piata Victoriei, in fata guvernului, pentru a-si arata nemultumirea fata de neaplicarea legii salarizarii, dar si fata de subfinantarea sistemului de invatamant. Oamenii s-au plans ca le este din ce in ce mai greu sa traiasca in conditiile in care toate preturile au crescut, iar ... citeste toata stirea