De 16 ani salveaza vieti, iar acum are nevoie urgent de ajutorul nostru!

Plt. adj. Madalin Florea, in varsta de 42 de ani, pompier in judetul Giurgiu, a fost diagnosticat cu tumora maligna a rectului, cu determinari secundare hepatice. In acest moment, are nevoie de 10.300 de dolari, doar pentru teste genetice si biopsi! Banii trebuie stransi in cel mai scurt timp, deoarece Madalin este deja internat intr-un spital din Istanbul.Persoane care vor sa ajute pot face donatii in conturile deschise la OTP BANK Romania, pe numele sotiei sale:LEI: RO60 OTPV 12000 1306 ... citeste toata stirea