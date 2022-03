De ce sunt numiti "sarbi" bulgarii de la marginea Targovistei. Amanuntul istoric ce le-a salvat existenta

In jur de 3.000 de suflete numara, in prezent, cartierul bulgaresc din Targoviste denumit "Matei Voievod" sau, mai simplu "Sarbi". In trecut i se mai zicea si "Mahalaua Sarbeasca". Cu toate ca denumirea ne duce catre poporul sarb, localnicii de la marginea Targovistei sunt bulgari. Nu este nicio neintelegere intre cele doua denumiri. Istoricii spun ca in Evul Mediu, cand aproape intreaga Peninsula Balcanica a fost transformata in pasalacuri turcesti, Tarile Romane, imbinand rezistenta militara ... citeste toata stirea