Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita va organiza, in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita, in data de 27 octombrie 2023, Bursa Locurilor de Munca pentru Absolventi. De retinut ca pot participa si celelalte categorii de persoane interesate sa se angajeze sau sa isi schimbe locul de munca actual.Evenimentul va avea loc in Targoviste, str. Tineretului, nr. 1, in incinta Clubului Studentilor incepand cu ora 10:00."Obiectivul principal al Bursei il reprezinta ... citeste toata stirea