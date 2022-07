De Sf. Ilie, traditiile si obiceiurile au reinviat in comuna Gura Ocnitei

Invesmantarea unei localitati in haine de sarbatoare da prilejul intregii comunitati sa se conecteze placut la trecut, prezent si viitor, la traditii si obiceiuri. Cu aceasta ocazie unica, se deschid izvoarele spiritualitatii, iar lucrurile nestiute despre lumea si obstea in care traim abunda. Omul lasa acasa, in ungherul acela doar de el stiut, tristetea si mahnirile existentiale, isi ia hainele bune, isi lumineaza mintea, chipul si sufletul si merge sa petreaca alaturi de consatenii sai. ... citeste toata stirea