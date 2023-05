Ziua Eroilor este sarbatorita, in fiecare an, pe aceeasi data cand crestinii ortodocsi sarbatoresc Inaltarea. Ca in fiecare an, si la Targoviste, au fost organizate evenimente care sa marcheze si sa readuca in memoria noastra eroismul de care au dat dovada eroii neamului romanesc de-a lungul vremii. Astfel, programul a debutat in cursul diminetii la Cimitirul de Onoare Romanesc de la Cazarma Teis, unde oficialitatile au depus coroane si jerbe de flori si au aprins candele la mormintele eroilor. ... citeste toata stirea