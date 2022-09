Deciziile europene de sprijin a populatiei confirma masurile luate de PSD pentru romani

Uniunea Europeana a certificat propunerile luate de PSD, atat in domeniul energiei cat si in privinta salariului minim, prin decizii care confirma justetea propunerilor noastre., transmite deputatul social democrat de Dambovita, Carmen Georgeta Holban."Astfel, Comisia Europeana a confirmat expertiza PSD in doua dintre deciziile majore anuntate in scopul combaterii cresterii preturilor la energie, respectiv plafonarea preturilor la energie si contributia de solidaritate din partea operatorilor ... citeste toata stirea