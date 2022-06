Dep. Carmen Holban alaturi de cadrele didactice dambovitene la festivitatea de premiere "Scoala Europeana"

In cursul zilei de astazi, la Palatul Parlamentului", a avut loc Festivitatea de premiere Scoala Europeana 2022, eveniment in cadrul caruia trei unitati dambovitene au obtinut aceasta clasificare. Este vorba despre Scoala Gimnaziala Nr. 1 Moreni - reconfirmare, Liceul Teoretic "Iancu C. Vissarion" Titu si Liceul Teoretic "Petru Cercel" din Targoviste. Alaturi de cadrele didactice dambovitene, la ceremonie a fost prezenta si Carmen Holban, deputat PSD. "Cu mandrie, astazi, am asistat la Palatul ... citeste toata stirea