Dep. Carmen Holban:"Pe langa sanatate, sunt convinsa ca societatea romaneasca are mare nevoie si de pace. Sufleteasca, spirituala, sociala, chiar si politica!"

Ziua Internationala a Pacii este sarbatorita in fiecare an pe 21 septembrie. Aceasta este dedicata pacii si in special eliminarii razboiului si a violentei, fiind sarbatorita pentru prima oara in 1982. De atunci, este aniversata in fiecare an de natiunile lumii, organizatii politice, militare si oameni, fiind dedicata consolidarii idealurilor de pace, atat in interiorul natiunilor si popoarelor, cat si intre ele.Pentru a celebra aceasta zi, "Clopotul Pacii" este sunat la sediul ONU (in New York ... citeste toata stirea