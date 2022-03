Dep.Carmen Holban: "PSD a declarat agricultura romaneasca prioritate nationala"

"Romania nu este deloc in pericol de a intra intr-o criza alimentaraPSD a declarat agricultura romaneasca prioritate nationala, in contextul problemelor aparute in urma razboiului din Ucraina.In acest context, atat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, cat si ministrul PSD al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, au dat asigurari ferme conform carora Guvernul Romaniei are cele mai bune solutii pentru a preintampina o criza alimentara la nivelul tarii.In acest ... citeste toata stirea