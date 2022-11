Dep. PSD Carmen Holban:"Cardul european de sanatate, un instrument gratuit pentru asigurarea sanatatii optime a fiecarui roman care se deplaseaza in Europa"

Romanii au dreptul la un sistem de sanatate riguros, corect si predictibil, cu servicii prompte si de calitate, si atunci cand calatoresc in strainatate, atat in vacante, cat si in interes de serviciu.In acest context, utilizarea cardului european de sanatate are efecte benefice, pe termen mediu si lung, pentru toti beneficiarii sistemului public de sanatate.De-a lungul timpului, au fost numeroase cazuri in care romanii aflati dincolo de granitele tarii au avut serioase probleme de sanatate ... citeste toata stirea