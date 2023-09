In urma cu aproximativ doua saptamani, Guvernul a adoptat o hotarare care vine in sprijinul tinerelor familii, mai ales ale celor care au mai multi copii: gemeni, tripleti sau multipleti. Proiectul are in vedere acordarea unor suplimente financiare, si anume "majorarea cu 50% a indemnizatiei de crestere a copiilor pentru fiecare copil nascut din sarcina gemelara." Pana la intrarea in vigoare a acestei legi, parintele aflat in concediu de crestere copil primea o indemnizatie de 1.314 lei pentru ... citeste toata stirea