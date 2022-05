La 6 luni de guvernare PSD-PNL, deputatul social democrat de Dambovita, Carmen Holban, membru in Comisia de Sanatate face un bilant al masurilor luate de specialistii in domeniu. Aceasta aduce in atentie mai multe aspecte, de la introducerea unei noi abordari a gestionarii pandemiei, la actualizarea listei de ... citeste toata stirea