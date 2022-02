Dep. PSD, Carmen Holban: "Recunostinta pentru marele roman Constantin Brancusi trebuie sa dainuiasca peste veacuri"

Constantin Brancusi a fost sculptorul roman cu cele mai determinante contributii la innoirea limbajului si viziunii plastice in sculptura contemporana.Marele nostru artist, ales postum membru al Academiei Romane, a fost si este in continuare recunoscut la nivel mondial, ca o somitate in domeniul sculpturii, creatiile sale fiind inestimabile.Nascut la 19 februarie 1876, la Hobita, Gorj, Constantin a fost al saselea copil al lui Radu Nicolae Brancusi (1833-1885) si Maria Brancusi (1851-1919). ... citeste toata stirea