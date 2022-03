Deplasarile in teritoriu, intre solutiile de rezolvare a petitiilor adresate Prefecturii Dambovita

Institutia Prefectului Dambovita isi face datoria, in ceea ce priveste comunicarea, relatia cu reprezentantii institutiilor deconcentrate si cu cei din administratia publica judeteana si locala. Nu in ultimul rand, prefectul Claudia Gilia a raspuns solicitarilor venite din partea cetatenilor, cu privire la rezolvare unor probleme de natura juridica, de fond funciar sau diferite alte chestiuni personale, pentru care oamenii au apelat spre rezolvare la reprezentantul Guvernului in teritoriu.In ... citeste toata stirea