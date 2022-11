Deputat Carmen Holban: Este necesar ca femeile si barbatii sa fie remunerati in mod egal pentru o munca de valoare egala

Deputata PSD Carmen Holban a participat la conferinta internationala cu tema "Egalitatea de sanse pentru femei si barbati - legislatii si bune practici in Romania si America Latina", organizata de Ambasada statului Chile si Comisia de egalitate de sanse pentru femei si barbati din cadrul Parlamentului Romaniei, structura in care deputata damboviteana detine functia de vicepresedinta. Discutiile, ne-a precizat Carmen Holban, au fost sincere, prietenesti, si au vizat rolul si statutul femeii in ... citeste toata stirea