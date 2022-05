Deputat de Dambovita: Este inacceptabil afrontul ministrului Tanczos fata de Romania!

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, de la UDMR, a provocat un adevarat scandal in mediul public, intrucat, la ultimul meci de hochei disputat intre echipele nationale ale Romaniei si Ungariei, a cantat, in tribuna, impreuna cu jucatorii ambelor formatii si suporterii unguri, imnul Esinutului Secuiesc. Gest jignitor al sportivilor de etnie maghiara, care reprezentau in teren Romania si purtau pe tricouri insemnele tarii. O sfidare mare cat casa. Un moment datator de tensiuni si de reaprindere a ... citeste toata stirea