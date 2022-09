Deputat Radu Popa: 11 septembrie 2001, o tragedie a lumii moderne

Astazi, se implinesc 21 de ani de la cumplitul atac terorist de la New York, in urma caruia au pierit peste 2.000 de oameni. Un act sangeros care a declansat parca un mecanism de resetare a istoriei, a deschis mai larg poarta imprevizibilului.11 septembrie 2001, o zi in care a fost strapunsa inima planetei. Turnurile gemene, simboluri ale libertatii, democratiei si prosperitatii americane, imagini care tineau de idealurile de mai bine ale fiecarui om de pe mapamond au cazut precum un castel ... citeste toata stirea