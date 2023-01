Deputat Radu Popa: Padurile din Romania nu pot fi expuse riscului de a fi administrate de societati pe actiuni sau SRL-uri

Deputatul PSD de Dambovita, Radu Popa, este printre putinii parlamentari romani care au luat public pozitie, fiind de acord cu demersurile democratice ale sindicalistilor din Silvicultura care se tem ca, prin lege, aurul verde romanesc va trece in gestionarea celor cu bani si putere.A spus deputatul ca privatizarea si vanzarea padurilor din fondul forestier aflat in proprietate publica a statului nu vor avea, sub nicio forma, sustinerea Partidului Social Democrat."Jalonul din PNRR care ... citeste toata stirea