Deputat Radu Popa: Pana cand nu apelam la specialisti, Romania va ramane pierzatoare!

Am intrat in noul an, ca de obicei, cu sperante, dar gustul amar al esecului cauzat de refuzul Europei, prin amicul Austria, de a ne primi in Spatiul Schengen a ramas. Nu am auzit ca vreun politician angrenat de-a lungul timpului in procesul Schengen sa-si fi dat demisia in numele acestei nerealizari.Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul PSD Radu Popa a punctat ca se pregateste o noua ofensiva Schengen, folosindu-se aceiasi oameni care au esuat vasul!