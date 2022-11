Deputat Radu Popa: Presedintele Iohannis este absent din batalia pentru intrarea in Schengen

Romania tot asteapta, de ani buni, sa fie primita in spatiul Schengen. Ne-am asumat si onorat o multime de obligatii, ba chiar mai mult decat atat. Vezi pozitia noastra si implicarea ca stat vecin in problematica ucraineana! Sprijinul umanitar acordat, primirea valurilor de refugiati, culoare pentru traficul cu cereale etc. Dar nu prea a contat. Suntem in continuare tinuti pe linia de manevra. Asa dupa cum bine a sesizat deputatul PSD Radu Popa intr-un comentariu pe pagina sa de Facebook, nu ... citeste toata stirea