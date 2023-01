Deputatul Gabriel Plaiasu a fost trimis in judecata de DNA, impreuna cu alte doua persoane

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a lui Gabriel Plaiasu, deputat in Parlamentul Romaniei, "pentru savarsirea infractiunii de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau retinerea pe nedrept de fonduri europene in forma continuata". A mai fost trimis in fata magistratilor judecatori ... citeste toata stirea