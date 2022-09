Deputatul PSD Radu Popa vine cu solutii pentru diminuarea pretului la energie

Criza energiei electrice si a gazelor naturale pare sa se amplifice odata cu apropierea anotimpului rece. Probleme apar in toate tarile Europei. In mai multe state occidentale, guvernele au trecut la luarea unor masuri de protectie sociala pentru a diminua socul preturilor. Si, cu toate acestea, tavalugul generat de criza pare ca nu se mai opreste.Deputatul PSD Radu Popa, inca de la inceputul verii, cand a sesizat ca si in Romania lucrurile se vor complica, a venit cu o serie de propuneri de ... citeste toata stirea