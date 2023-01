Deputatul Radu Popa critica decizia liberalului Pavel Popescu de a-i reclama la CNA pe jurnalistii Ion Cristoiu si Victor Ciutacu

Un parlamentar roman care nu are probabil de lucru a gasit de cuviinta sa incerce sa bage pumnul in gura presei. Altfel nu se explica penibila sa decizie de a reclama la CNA doi grei ai presei romanesti, pe Ion Cristoiu si Victor Ciutacu, pentru ca ar face propaganda ruseasca si ca ar periclita sanatatea publica.Este greu de inteles de ce un liberal s-a pornit intr-un asemenea mod impotriva unor stalpi de baza ai libertatii si democratiei in Romania. Indicatori clari ai drepturilor noastre ... citeste toata stirea