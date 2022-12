Deputatul Radu Popa critica Ministerul Mediului pentru blocarea constructiei de microhidrocentrale

Deputatul Radu Popa a profitat de faptul ca ministrul Mediului, Tanczos Barna, a fost chemat in Parlamentul Romaniei la ceea ce se numeste "Ora Guvernului" si a incercat sa afle de la demnitarul UDMR o serie de lucruri ce tin de economia si viata sociala din Romania, domenii care, in mod direct sau indirect, sunt influentate si de deciziile luate de acest minister.Radu Popa s-a aratat clar nemultumit de modul in care sunt rezolvate problemele in acest minister, de cum comunica reprezentantii ... citeste toata stirea