Deputatul Radu Popa participa la "Romanian Energy Day" de la Bruxelles

Deputatul PSD Radu Popa se afla in aceste zile la Bruxelles, unde participa la intalnirea desfasurata sub titulatura "Romanian Energy Day", care are ca teme de discutii situatia actuala de pe piata energiei si ce trebuie intreprins pentru a stavili valul scumpirilor care incepe sa inabuse Europa, distrugand economiile unor state, echilibrul social, scotand in fata cosmarul saraciei. Spune parlamentarul roman ca viitorul energetic al Europei va fi legat de masurile pe care decidentii politici le ... citeste toata stirea