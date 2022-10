Politistii din Dambovita au descins, in aceasta dimineata, la hotii de lemne din satul Voia, comuna Crangurile. Dosarul de cercetare penala este instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gaesti, in urma unei sesizari ca, in perioada 1 - 2 octombrie 2022, au fost sustrati arbori dintr-o padure din zona teritoriala a Ocolului Silvic Valea Mare.In urma ... citeste toata stirea