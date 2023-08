Avand in vedere interesul crescut pentru obtinerea informatiilor legate de modul in care functiona obiectivul din localitatea Crevedia la care s-a produs evenimentul din data de 26.08.2023, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta face urmatoarele precizari preliminare cu privire la exercitarea rolului de autoritate a institutiei noastre:Acest obiectiv a fost autorizat privind securitatea la incendiu in data de 13.10.2011, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BASARAB I" ... citeste toata stirea