Detonare controlata la Doicesti. Turnurile de racire au fost puse la pamant. VIDEO

Inca un simbol al industriei dambovitene s-a prabusit, rapus de economia de piata, de noile reguli ale capitalismului global si, de ce nu, de incapacitatea celor care au condus Romania de a reanima celulele economice edificate in perioada comunista.VIDEO DETONARETermocentrala de la Doicesti a intrat in agonie inca de la sfarsitul anilor 90, iar procesul de distrugere a fost definitivat in perioada 2000-2010.Dezintegrarea acestui mamut energetic s-a infaptuit cam in acelasi pas cu mina de ... citeste toata stirea